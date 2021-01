Αθλητικά

Ηρακλής – Λάρισα: μεγάλη ανατροπή ο “Γηραιός”

Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν και με διψήφιες διαφορές στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Ηρακλής είχε τον τελευταίο λόγο.

Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και κέρδισε σήμερα, στο Ιβανώφειο, για τη 10η αγωνιστική της Basket League, τη Λάρισα με 73-69.

Κορυφαίοι στην επικράτησή του ήταν οι Ολιβιέρ Χάνλαν (21π., 9 ριμπ., 2 ασ. 1 κλ.), Ουίλ Χάτσερ (17π., 4 ριμπ., 3 ασ). «Οργίασε» για τους Θεσσαλούς ο Τζέρι Σμιθ (31π., οι 20 από τους οποίους ήταν στο πρώτο ημίχρονο, με 6/7 τρίποντα, 5 ριμπ., 2 ασ. 3 κλ).

Επιβλητικός στην αρχή του ματς ο Ηρακλής, με τους Καββαδά, Χάνλαν , Σαγκς, Μουρ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, προηγήθηκε με 7-0 (3’). Με επιμέρους 14-2 και τον Σμιθ να αρχίζει να... οπλίζει από τα 6.75, η Λάρισα πήρε τα ηνία με 9-14, στα δυόμιση λεπτά πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου. Διαφορά που είχε συνεχώς αυξητικές τάσεις στο δεύτερο δεκάλεπτο και στις αρχές του τρίτου (19’ 28-39, 21’ 31-45).

Ο Μπόουλιν το πήρε κάπου εκεί... προσωπικά. Σκόραρε για πρώτη φορά για τον Ηρακλή από το τρίποντο (2/2, οι γηπεδούχοι είχαν στο ημίχρονο 0/8), βοηθώντας να «τρέξει» ο «Γηραιός» σερί 10-0 και να πλησιάσει στο 23’ σε 41-45 .

Οι Σμιθ, Ρας έστειλαν τους Θεσσαλούς στο +7 (26’ 46-53), με τους καταλυτικούς τους Χάνλαν, Χάτσερ και λειτουργώντας αποτελεσματικά στην άμυνα, οι «κυανόλευκοι» ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και βρέθηκαν στις αρχές της τέταρτης περιόδου στο +9 (63-54).

Οι συνεχείς επιθετικές πρωτοβουλίες του Γουέμπ κράτησαν τη Λάρισα στο ματς (35’ 63-62), ο Ηρακλής ξέφυγε ξανά με +5 (37’ 70-65) και δεν έχασε το προβάδισμα ως το φινάλε .

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 29-39, 59-54, 73-69

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Θεωνάς, Ξενικάκης

ΗΡΑΚΛΗΣ (Αστέριος Καλύβας): Σαγκς 6 (1), Καββαδάς 6, Μπόουλιν 7 (2), Μουρ 2, Χάνλαν 21 (1), Σχίζας 6 (1), Τσαϊρέλης 2, Φίλλιος, Βεργίνης, Ντάνιελ 6, Χάτσερ 17 (1).

ΛΑΡΙΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπράουν 13 (2), Γουέμπ 14 (3), Ρας 3, Κώττας, Σμιθ 31 (6), Γκόρντον 3, Καμάρας, Μπέρι, Καμπερίδης, Μούρτος 3 (1), Σπυρόπουλος 2, Παπαδάκης.