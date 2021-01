Οικονομία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Απίστευτα τερτίπια εργοδοτών με το Δώρο Χριστουγέννων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Εκτοξεύθηκαν” οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Ορισμένοι εργαζόμενοι κλήθηκαν να επιστρέψουν τα ποσά που μπήκαν στους λογαριασμούς τους.​

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Εργοδότης στη Δράμα φέρεται να ζήτησε την επιστροφή του Δώρου Χριστουγέννων σε φάκελο, μετρητά, σε καθορισμένο ραντεβού, στην επιχείρηση που τελεί σε αναστολή. Στο… μυστικό ραντεβού, όμως, βρέθηκαν μέλη του Εργατικού Κέντρου, με την Αστυνομία και τον τοπικό Επιθεωρητή Εργασίας. Η συνέχεια, όμως, ξεπερνά κάθε φαντασία!

Όπως καταγγέλλει ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δράμας, ο εργοδότης ξαναζήτησε από τους εργαζομένους να επιστρέψουν ένας-ένας στην επιχείρηση και αυτήν τη φορά να αφήσουν το Δώρο στο… καζανάκι, γιατί εκεί δεν υπάρχουν κάμερες, ενώ απείλησε τους εργαζομένους να μη μιλήσουν γιατί θα τους κάνει μήνυση.

Υπάλληλος αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 πως πήγε στην τράπεζα και βρήκε μέσα στο λογαριασμό της ένα ποσό, το οποίο αρχικά πίστεψε πως ήταν το Δώρο Χριστουγέννων. «Πήρα τηλέφωνο τον εργοδότη και μου είπε ότι Δώρο δεν δίνει! Άρα, μου έδωσε κουτσουρεμένο το μισθό, στην τράπεζα όμως φαίνεται ότι είναι “Δώρο Χριστουγέννων” το οποίο δεν έλαβα! Εγώ πώς να το αποδείξω μετά; Τίποτα, εγώ παραπονέθηκα, οι άλλες (εργαζόμενες) το φάγανε, το κατάπιανε αμάσητο!», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΣΕΕ, φέτος παρατηρήθηκε αύξηση τουλάχιστον 50% των κρουσμάτων αυθαιρεσίας αναφορικά με την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, σε σύγκριση με πέρυσι.

Το ανάποδο όμως παρατηρήθηκε στους κλάδους του Επισιτισμού και του Τουρισμού, όπως επεσήμανε ο Γιώργος Χόντζογλου: «Ενώ τέτοια εποχή είχαμε πάνω από 1.000 καταγγελίες, φέτος είχαμε γύρω στις 150 και αυτό γιατί λόγω αναστολής, το δώρο το κατέβαλε το Κράτος».

Για φαινόμενα εκβιασμού εργαζομένων από επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση σε αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ οι κυρώσεις είναι αυστηρές με ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες και πρόστιμο 5.000 ευρώ.