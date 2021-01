Αθλητικά

ΑΕΚ - Κολοσσός: Υπόθεση ενός ημιχρόνου για την “Ένωση”

Με το… δεξί ξεκίνησε η ΑΕΚ τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2021.

Νικηφόρο... ποδαρικό στο 2021 πραγματοποίησε η ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Η “Ένωση” επικράτησε άνετα με 89-72 του Κολοσσού, για την 10η αγωνιστική της Basket League, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 7-1 και διευρύνοντας σε 3-0 το αήττητο της έδρας της. Στον αντίποδα, οι “θαλασσί” υπέστησαν την έβδομη ήττα τους.

Η κυριαρχία του Κολοσσού στα επιθετικά ριμπάουντ και η διάθεση που επέδειξε στο κομμάτι της δημιουργίας βοήθησαν τους φιλοξενούμενους να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +6 (19-25) και να αντέξουν στο ξέσπασμα της ΑΕΚ στο δεύτερο, κλείνοντας το ημίχρονο σε απόσταση... αναπνοής (51-47).

Ωστόσο, από τα πρώτα λεπτά της επανάληψης η “Ένωση” ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, η “κιτρινόμαυρη” άμυνα κράτησε τον Κολοσσό στους 14 πόντους και με την παραγωγικότητα να χτυπάει... κόκκινα, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με +11 στο 30' (72-61), για να διαμορφώσουν το μη αναστρέψιμο +15 (81-66) στο 35΄, μετά από “step back” τρίποντο του Μωραΐτη.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κιθ Λάνγκφορντ με 22 πόντους, ενώ από τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Κένι Γκόινς με 17.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 51-47, 72-61, 89-72

ΑΕΚ: Γιάνκοβιτς 11, Χρυσικόπουλος 7, Γκίκας 2, Λοτζέσκι 7, Μόουζες 2, Μορέιρα 4, Λάνγφορντ 22, Ματσιούλις 11, Κατσίβελης 6, Μωραΐτης 5, Ρογκαβόπουλος 12.

Κολοσσός: Ξανθόπουλος 9, Άρτις 12, Καντέρ 11, Μπιλλής 10, Γκόινς 17, Καμαριανός 1, Λιάπης 3, Αρσενόπουλος, Ζάρας 3, Τούμπα 6.