Κόσμος

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πηγή έμπνευσης ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παράδειγμα ενός εθελοντή στη Θεσσαλονίκη έφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης... στα ελληνικά.

Τη δύναμη της αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, μέσα από το πρόσωπο του Ηλία, ενός εθελοντή από τη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Η κρίση ήταν σκληρή σε κάποιους Ευρωπαίους - αλλά μπορούμε να βασιστούμε ο ένας στον άλλο», αναφέρει σε ανάρτησή της - στα ελληνικά και τα αγγλικά - η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και προσθέτει: «στη Θεσσαλονίκη ο Ηλίας είναι εθελοντής σε τράπεζα τροφίμων. Με την ομάδα του, μαγειρεύει και συσκευάζει γεύματα για οικογένειες που έχουν ανάγκη».

«Μαζί, θα ξεπεράσουμε αυτήν την πανδημία», καταλήγει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το μήνυμά της συνοδεύεται από βίντεο που δείχνει τους εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη να ετοιμάζουν γεύματα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η κρίση ήταν σκληρή σε κάποιους Ευρωπαίους - αλλά μπορούμε να βασιστούμε ο ένας στον άλλο.

Στη Θεσσαλονίκη ο Ηλίας είναι εθελοντής σε τράπεζα τροφίμων. Με την ομάδα του, μαγειρεύει και συσκευάζει γεύματα για οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Μαζί, θα ξεπεράσουμε αυτήν την πανδημία. pic.twitter.com/8SQXnv5qDR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 2, 2021

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, μέσα από μηνύματα και βίντεο, προβάλλει την αλληλεγγύη που δείχνουν οι Ευρωπαίοι κατά την περίοδο της πανδημίας.