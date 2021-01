Πολιτισμός

Κρητικός μάγεψε με τη λύρα του την όπερα του Σίδνεϊ - τι είπε στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μιχάλης Πλατύρραχος, Κρητικός λυράρης και μουσικός από την Αυστραλία, μπήκε για πρώτη φορά στην όπερα του Σίδνεϊ και μάγεψε το κοινό του.