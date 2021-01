Πολιτική

Ζαριφόπουλος στον ΑΝΤ1 για εμβόλιο: με sms η ενημέρωση για τη σειρά προτεραιότητας (βίντεο)

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι δρομολογείται η διευκόλυνση στον εμβολιασμό των ατόμων με αναπηρία.

Με μήνυμα στο 13034 θα μπορεί να μάθει κανείς τη σειρά του για τον εμβολιασμό του κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γρηγόρη Ζαριφόπουλο.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” τόνισε ότι ο βασικός προγραμματισμός για τον εμβολιασμό θα γίνει πρωτίστως μέσα από την πλατφόρμα emvolio.gr και από την άυλη συνταγογράφηση.

Επανέλαβε δε ότι εάν κάποιος συμπολίτης μας δεν έχει τις σχετικές δεξιότητες και γνώσεις της τεχνολογίας, μπορεί να απευθυνθεί στα ΚΕΠ ή στο φαρμακείο της γειτονιάς του και να μπει με αυτόν τον τρόπο στην πλατφόρμα.

Η σειρά που θα ακολουθηθεί υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού και η κάθε ομάδα θα ανακοινώνεται σταδιακά. Ο κάθε πολίτης όμως θα μπορεί να στέλνει μήνυμα στο 13023 για να μάθει εάν έχει ενεργοποιηθεί ο ΑΜΚΑ του και βρίσκεται στιςομάδες που έχουν προτεραιότητα.

Παράλληλα, ο κ. Ζαριφόπουλος τόνισε ότι θα αξιοποιηθούν οι κινητές μονάδες εμβολιασμών για να εμβολιαστούν άτομα με ειδικές ανάγκες. “Δρομολογείται η διευκόλυνση στον εμβολιασμό των ατόμων με αναπηρία” είπε χαρακτηριστικά.