Θλίψη για νεκρή μεσογειακή φώκια

Η μεσογειακή φώκια συγκαταλέγεται στα σπανιότερα και πλέον απειλούμενα ζωικά είδη του πλανήτη, γι αυτό και η είδηση της ανεύρεσής της σκόρπισε θλίψη στη χώρα μας.

(φωτό αρχείου)

Μία μεσογειακή φώκια Monachus monachus βρέθηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή Κουρκούλα στη Γέφυρα Μονεμβασιάς.

Το θηλαστικό εντοπίστηκε από στελέχη του Λιμεναρχείου Παλαιάς Μονεμβασιάς και ήδη έχουν γίνει ενέργειες για την προβλεπόμενη υγειονομική ταφή του νεκρού ζώου.

Η μεσογειακή φώκια είναι το ένα από τα δύο εναπομείναντα είδη φώκιας μοναχού της οικογένειας των φωκιδών. Κάποτε ήταν εξαπλωμένη σε όλες τις ακτές της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και του ανατολικού Ατλαντικού. Σήμερα, με αριθμό μικρότερο από 600 ζώα, συγκαταλέγεται στα σπανιότερα και πλέον απειλούμενα ζωικά είδη του πλανήτη και χαρακτηρίζεται ως κρισίμως κινδυνεύον με αφανισμό από την Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης. Ο μισός περίπου πληθυσμός, γύρω στα 250-300 άτομα, ζει στην Ελλάδα.

Πηγή: hcg.gr