Ινδία: Κατάρρευση οροφής σε αποτεφρωτήριο: Νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

Υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν φόβοι για παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια, έπειτα από την κατάρρευση της οροφής σε αποτεφρωτήριο της πόλης Μουραντναγκάρ, στο βόρειο κρατίδιο της Ινδίας, Ουτάρ Πραντές.

Σύμφωνα με το δίκτυο NDTV, 38 άνθρωποι που ήταν παρόντες στην τελετή, διασώθηκαν. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται και στον τόπο του δυστυχήματος έχουν μεταβεί πυροσβέστες και κάτοικοι της περιοχής.

Ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός της Ινδίας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ο τοπικός πρωθυπουργός του κρατιδίου, Γιόγκι Αντιτιανάτ, εξέφρασε την λύπη του και ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα αποζημιωθούν με περίπου 2.225 ευρώ έκαστη. Ο ίδιος έδωσε εντολή στις τοπικές αρχές να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος.