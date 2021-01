Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Απόλλων Σμύρνης: μεγάλη ανατροπή για την “Ελαφρά Ταξιαρχία”

Η αναμέτρηση διεξήχθη σε βαρύ αγωνιστικό χώρο, λόγω της βροχής που δε σταμάτησε να πέφτει.

Σε ένα εξαιρετικά βαρύ αγωνιστικό χώρο λόγω της βροχής που δε σταμάτησε να πέφτει στα Γιάννινα, ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε με 3-1 του τοπικού ΠΑΣ, σε αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική της Super League. Είχε την τύχη με το μέρος της η ομάδα του Γιώργου Παράσχου κι έκανε την ανατροπή απέναντι στον «Άγιαξ της Ηπείρου» που δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου.

Οι Ηπειρώτες δημιούργησαν την πρώτη τους καλή στιγμή στο 6’, όταν ο Νταβίνο Βέρχουλστ έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Χρήστου Ελευθεριάδη. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Σάντι Κρίζμαν πήρε την κεφαλιά και ο Χρήστος Λισγάρας έστειλε με προβολή την μπάλα στο βάθος της εστίας της ομάδας του για το 1-0 στο 7’! Το φάουλ του Κρίζμαν (16’), το σουτ του Γιάννη Κάργα (22’) κι αυτό του Γιώργου Παμλίδη (25’) πέρασαν πάνω από τα δοκάρια του Βερχούλστ.

Η πίεση των γηπεδούχων έφερε και δεύτερο γκολ, με υπέροχη προσπάθεια του Κρίζμαν στο 35’, ωστόσο ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Κροάτη στον Δημήτρη Χουχούμη στο ξεκίνημα της φάσης έπειτα από τη χρήση του VAR. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» κατάφερε να ισοφαρίσει στο 43ο λεπτό: από κόντρα στη μεσαία γραμμή, η μπάλα έγινε διεκδικούμενη, με τον Νίκο Ιωαννίδη να φτάνει πρώτος και να ανατρέπεται από τον Επαμεινώνδα Παντελάκη εντός περιοχής. Ο Άντονι Φατιόν ευστόχησε στην εσχάτη των ποινών για το 1-1!

Με ανεβασμένη ψυχολογία, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Η ωραία προσπάθεια του Ίσραελ Κολ σταμάτησε στον Λευτέρη Χουτεσιώτη στο 53’ ωστόσο, ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ αποδείχθηκε μοιραίος στο 72’: από βαθιά μπαλιά του Βίκιντας Σλίβκα, έκανε λανθασμένη εκτίμηση, με τον Ιωαννίδη να βάζει την κόντρα, να παίρνει την μπάλα και να κάνει σε κενή εστία το 1-2! Οι αλλαγές του Αργύρη Γιαννίκη δεν άλλαξαν την εικόνα του αγώνα. Αντίθετα, ο Απόλλωνας έφτασε και σε τρίτο τέρμα στο 83’, με τον Σωτήρη Τσιλούλη – που είχε περάσει ως αλλαγή λίγο νωρίτερα – να είναι ο παραλήπτης της πάσας του Δήμου Μπαξεβανίδη και να πλασάρει εύστοχα τον Χουτεσιώτη για το τελικό 1-3!

Δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας νίκη για τον Απόλλωνα που… πλήρωσε με το νόμισμα τον ΠΑΣ, καθώς το αντίστοιχο ματς του πρώτου γύρου είχε βρει νικητές τους Ηπειρώτες στη Ριζούπολη!

Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: Παντελάκης, Οικονομόπουλος – Φατιόν, Σλίβκα.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Οικονομόπουλος (79’ Λιάσος), Πέερσμαν (88’ Δούμτσης), Παντελάκης, Εραμούσπε, Κάργας, Ντομίνγκεθ, Παμλίδης, Ελευθεριάδης, Λεό (46’ Καρτάλης), Κρίζμαν.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ, Σλίβκα, Χουχούμης (46’ Μπρούσιτς), Λισγάρας, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης, Κολ (90’ Λαγός), Φερνάντεζ (77’ Βιτλής), Ιωαννίδης (77’ Ντάουντα), Μπεντινέλι (71’ Τσιλούλης), Φατιόν.