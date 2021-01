Αθλητικά

Ολυμπιακός-ΑΕΚ: “Ερυθρόλευκος” θρίαμβος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Πειραιώτες έφθασαν σε μία ευρεία νίκη επί της “Ένωσης” στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Super League.

Το καλύτερο δυνατό “ποδαρικό” έκανε στο νέο έτος ο Ολυμπιακός, που με δύο γκολ του κορυφαίου σκόρερ των ελληνικών γηπέδων, Γιουσέφ Ελ Αραμπί κι ένα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βαλμπουενά, νίκησε 3-0 την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής και άρχισε να παίρνει διαφορά από τους αντιπάλους του στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Οι “ερυθρόλευκοι” βρίσκονται πια στο +11 από την Ένωση και στο +7 από τον ΠΑΟΚ, που νωρίτερα είχε αφήσει δύο βαθμούς στο “Αλκαζάρ” απέναντι στην ΑΕΛ. Από την πλευρά τους, οι “κιτρινόμαυροι” προσπάθησαν στις αρχές του β΄ ημιχρόνου να ισοφαρίσουν, είχαν δοκάρι με τον Μάνταλο, αλλά στην επόμενη φάση δέχθηκαν το 2-0 κι έτσι ο Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε με το… αριστερό την τέταρτη θητεία του στην “Ένωση”, για πρώτη φορά σε ντεμπούτο του στην ΑΕΚ.

Ύστερα από το αναγνωριστικό πρώτο διάστημα, ο Ολυμπιακός έκανε την πρώτη απόπειρα να απειλήσει στο 10΄, με τον Χολέμπας να βγάζει τη σέντρα, τον Ελ Αραμπί στο πρώτο δοκάρι να κάνει την προβολή προλαβαίνοντας τον Τσιγκρίνσκι, αλλά την μπάλα να περνά ελάχιστα πάνω από το δοκάρι του Τσιντώτα.

Τρία λεπτά αργότερα, όμως, ο Μαροκινός σημάδεψε σωστά, όταν στη σέντρα του Εμβιλά σηκώθηκε υποδειγματικά ως προς το timing και με άπιαστη κεφαλιά άνοιξε το σκορ, με το 12ο τέρμα του στη φετινή Super League. Η “Ένωση”, που προσπαθούσε με πίεση να δυσκολέψει την κυκλοφορία του Ολυμπιακού, προσπάθησε να αντιδράσει και στο 19΄ είχε την πρώτη τελική της, όταν ο Σα μάζεψε εύκολα την μπάλα σε κεφαλιά του Ανσαριφάρντ.

Το παιχνίδι συνέχισε να είναι «σφιχτό», με τους γηπεδούχους πάντως να αλλάζουν πιο εύκολα την μπάλα και να έχουν άλλη μια καλή στιγμή στο 33΄, με τον Φορτούνη να σουτάρει διαγώνια και άστοχα, από δεξιά.

Με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου ο Χιμένεθ είχε ήδη κάνει τρεις αλλαγές, περνώντας Ολιβέιρα, Σβάρνα και Γαλανόπουλο αντί των Ανσαριφάρντ, Μπακάκη και Γκαρσία, με την αλλαγή του Μπακάκη να είναι πάντως αναγκαστική, λόγω τραυματισμού.

Ο Ισπανός προσπαθούσε να “μπλοκάρει” να ανακόψει την κυκλοφορία και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη του Ολυμπιακού. Αυτό δούλεψε, με την ΑΕΚ να κερδίζει μπάλες στον άξονα και στο 51΄ να χάνει μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Ολιβέιρα πέρασε τον Μπα και γύρισε από αριστερά, η μπάλα χτύπησε στον Σεμέδο και στρώθηκε στον Σιμόες, που σούταρε πάνω από το δοκάρι.

Η ΑΕΚ συνέχισε να παίζει καλά σε αυτό το διάστημα και στο 66΄ είχε τη μεγάλη στιγμή της, όταν ο Λιβάγια βρήκε κάθετα τον Μάνταλο που νικήθηκε από τον Σα, η μπάλα ξαναγύρισε σε αυτόν που με δεύτερη προσπάθεια έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και η “Ένωση” έχασε την ευκαιρία για το 1-1, για να δεχθεί το γκολ δυο λεπτά αργότερα.

Σε φάση διαρκείας στην περιοχή της ΑΕΚ, ύστερα από αντεπίθεση του Ολυμπιακού κι αφού οι αμυντικοί απέτυχαν να απομακρύνουν, ο Τσιντώτας έπεσε να πιάσει μια εύκολη μπάλα, εκείνη του ξέφυγε κι ο Ελ Αραμπί δεν άφησε ατιμώρητο το λάθος του “κιτρινόμαυρου” γκολκίπερ σφραγίζοντας τη νίκη της ομάδας του, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 90΄+3 ο Βαλμπουενά με πέναλτι, στο οποίο είχε υποπέσει ο Σιμόες στον ίδιο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Εμβιλά, Καμαρά (89΄ Τιάγκο Σίλβα), Μπρούμα (61΄ Βαλμπουενά), Φορτούνης (70΄ Ραντζέλοβιτς), Βρουσάι (70΄ Μπουχαλάκης), Ελ Αραμπί.

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Μπακάκης (46΄ Σβάρνας), Λόπες, Τσιγκρίνσκι, Νεντελτσιάρου, Κρίστισιτς (82΄ Αλμπάνης), Σιμόες, Μάνταλος, Γκαρσία (46΄ Γαλανόπουλος), Λιβάγια (73΄ Τάνκοβιτς), Ανσαριφάρντ (46΄ Ολιβέιρα).