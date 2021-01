Αθλητικά

Λαύριο - Παναθηναϊκός: Οδυνηρή ήττα για το “τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν μία σπουδαία επιτυχία. Απογοήτευσαν οι “πράσινοι”.

Απρόσμενη ήττα με 92-82 γνώρισε ο Παναθηναϊκός από το Λαύριο. Οι “πράσινοι” παρουσιάστηκαν... αγνώριστοι μετά την ανάπαυλα, ενώ στον αντίποδα οι γηπεδούχοι έδωσαν ρεσιτάλ και ανατρέποντας τα εις βάρος τους δεδομένα, έφθασαν σε μία σπουδαία νίκη (την έκτη διαδοχική της).

Το Λαύριο σημείωσε τη μεγάλη έκπληξη της 10ης αγωνιστικής στην Basket League, υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό στην πρώτη εφετινή ήττα του στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίος των νικητών, που τελείωσαν τον αγώνα με 13/32 τρίποντα, ο Άλφα Ντιαλό με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ η πεντάδα των... διψήφιων συμπληρώθηκε από τους Κάρτερ (11 π.), Μουράτο (17 π.), Ντέιβις (15 π.) και Κόζι (18 π.).

Από τον Παναθηναϊκό των 21(!) λαθών και των 7/21 τρίποντων, οι Νεμάνια Νέντοβιτς (19 π.) και Ιωάννης Παπαπέτρου (19 π.) ήταν απελπιστικά μόνοι για την ανατροπή...

Τα δεκάλεπτα: 9-19, 31-42, 64-59, 92-82

Λαύριο (Σερέλης): Κάρτερ 11, Μουράτος 17, Ντιαλό 21, Ντέιβις 15, Γερομιχαλός 1, Κόζι 18, Σάβατζ 5, Άλστον, Περσίδης 4, Βουλγαρόπουλος.

Παναθηναϊκός (Βόβορας): Παπαγιάννης 4, Παπαπέτρου 19 (2), Φόστερ 4, Μπεντίλ 2, Σαντ Ρος 5 (1), Μποχωρίδης 8 (2), Κασελάκης, Νέντοβιτς 19 (3), Γουάιτ 10, Μήτογλου 11.