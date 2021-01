Πολιτική

Νέα πρόκληση Ακάρ: η Ελλάδα συμπεριφέρεται ανέντιμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, διαστρέβλωσε την πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας αρνείται τον διάλογο και προσπαθεί να «στριμώξει» την Τουρκία.

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Hurriyet, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, προχώρησε για ακόμη μια φορά σε εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας τη χώρα μας ότι ψεύδεται και ότι προσπαθεί να "στριμώξει" την Τουρκία.

Όπως συγκεκριμένα δηλώνει ο Τούρκος υπουργός: Η Ελλάδα εξέδωσε 49 NAVTEX τους τελευταίους τρεις μήνες και δραστηριοποιήθηκε μόνο σε δύο. Όλα τα επιχειρήματα που παρουσιάζει ως προβλήματα είναι δικά της δημιουργήματα. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να "στριμώξει" την Τουρκία. Όταν λέμε "ας καθίσουμε να μιλήσουμε" η Ελλάδα αρνείται τη συνάντηση. Πάει από πόρτα σε πόρτα και με ψέματα συμπεριφέρεται ανέντιμα.