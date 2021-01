Οικονομία

Κωστας Κατσαφάδος: ο νέος υφυπουργός Ναυτιλίας

Ο βουλευτής της ΝΔ και οικονομολόγος αναλαμβάνει αρμόδιος για θέματα κλάδου πλοίων.

Ο Κώστας Κατσαφάδος, είναι ο νέος υφυπουργός Ναυτιλίας, με αρμοδιότητα για θέματα κλάδου πλοίων.

Γεννήθηκε το 1979 και είναι οικονομολόγος, ενώ εξελέγη βουλευτής με τη ΝΔ, στην Α’ Πειραιά.

Βιογραφικά Στοιχεία

Ο Κώστας Κατσαφάδος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1979. Οι γονείς του είναι ο απόστρατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας Γιάννης Κατσαφάδος, με καταγωγή από τον Λάκκο της Τοπικής Κοινότητας Μίνας της Αποσκιερής Μάνης και η Καλλιόπη Κωστή Μαραγκού με καταγωγή από την Όλυμπο της Καρπάθου. Είναι παντρεμένος με την επιχειρηματία Νόρα Βασ. Μιχαλολιάκου.

Σπούδασε οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ακολούθως απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού" από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Σήμερα είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιά με Θέμα: «Οικονομία & Εθνικό Συμφέρον: Ανάλυση των Πολιτικών & Οικονομικών Σχέσεων Ελλάδος – Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 1995-2008». Τον Μάρτιο του 2007, ίδρυσε το λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο του στο κέντρο του Πειραιά, το οποίο λειτουργεί έως και σήμερα.

Πολιτική Σταδιοδρομία

Κατά τα φοιτητικά του χρόνια διετέλεσε Υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς "Ο Πλάτων" και εκπροσωπούσε τους προπτυχιακούς φοιτητές στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως τακτικό μέλος.

Στις δημοτικές εκλογές του 2002 εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Κερατσινίου και το 2006 εκλέγεται Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών – Πειραιώς, με την παράταξη «Υπερνομαρχία Πολιτών» του Αργύρη Ντινόπουλου.

Το 2003 φέρεται να ενεπλάκη σε απόπειρα βίαιης διακοπής εκλογής διδάσκοντα σε θέση λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Λόγω της χρήσης πυροσβεστήρα με διοξείδιο του άνθρακα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου διακομίστηκε στο νοσοκομείο ο πρύτανης Βασίλης Μπένος. Μετά το επεισόδιο αυτό η ΔΑΠ προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους του Κώστα Κατσαφάδου.

Το 2007 εκλέχθηκε από το Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της, θέση την οποία διατήρησε έως το 2010. Από τον Απρίλιο του 2010 έως το Μάιο του 2012 διατέλεσε Αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Την περίοδο 2006-2007 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και την περίοδο 2007-2009 επιστημονικός σύμβουλος στη Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Από το 2004 και για μια δεκαετία εκλεγόταν ανελλιπώς Αντιπρόσωπος των Οικονομολόγων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Στις Βουλευτικές Εκλογές του 2009 ήταν υποψήφιος Βουλευτής Α' Πειραιώς και Νήσων με τη ΝΔ, τερματίζοντας ως Α' επιλαχών Βουλευτής με 11.000 σταυρούς προτίμησης. Εκλέχτηκε για πρώτη φορά Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων στις βουλευτικές εκλογές του 2012. Κατόπιν εκλέχτηκε Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, θέση την οποία διατήρησε έως το 2015. Στις Βουλευτικές Εκλογές του Ιανουαρίου 2015 εκλέχτηκε 1ος Βουλευτής Ά Πειραιώς & Νήσων και επανεξελέγη στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.

Στις 18 Νοεμβρίου 2016, με απόφαση του προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κόμματος.