Κοινωνία

Αγωνία για 13χρονη που εξαφανίστηκε

“Missing Alert” εξέδωσε το “Χαμόγελο του Παιδιού”. Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε, εάν έχετε πληροφορίες για το κοριτσάκι.

Εξαφανίστηκε στις 27 Δεκεμβρίου από την περιοχή του Αλίμου, όπου διαμένει, η 13χρονη Αικατερίνη Δ.

Το κορίτσι έχει ύψος 1,65 μ., κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο τζίν παντελόνι, μπλε σκούρο μπουφάν και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού”, όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000”, καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.