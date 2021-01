Κοινωνία

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: έτσι θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Ιανουαρίου

Αναλυτικά τα μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων. Τι θα ισχύσει για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Πριν τον γενικό πληθυσμό ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών. Ποια η νέα πλατφόρμα που ανοίγει.

Με κλιμακούμενη ώρα προσέλευσης των μαθητών θα ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία στις 11 Ιανουαρίου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Η κυρία Κεραμέως παρουσιάζοντας τα μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων σημείωσε ότι θα υπάρχει δυνατότητα για διαφορετική ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός μαθητών, γονέων και κηδεμόνων.

Παράλληλα, όπως είπε η υπουργός, θα υπάρξουν διαφορετικά διαλείμματα για τους μαθητές, ενώ όπου υπάρχει δυνατότητα, θα χρησιμοποιούνται όλες οι είσοδοι των σχολείων για τους ίδιους λόγους.

Εξάλλου, η κυρία Κεραμέως έκανε γνωστό ότι θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς για να κάνουν προληπτικά τεστ από τις 14:00 έως τις 17:00. “Πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο ώστε να υπάρξει μια εικόνα” είπε η υπουργός και πρόσθεσε ότι η πλατφόρμα αυτή αφορά και τους μαθητές του λυκείου, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν μέσω αυτής την εξέτασή τους για τον κορονοϊό. Την ίδια ώρα ο ΕΟΔΥ θα κάνει δειγματοληπτικά τεστ στα σχολεία.

Η Νίκη Κεραμέως έκανε ακόμα γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί θα εμβολιαστούν πριν τον γενικό πληθυσμό, ενώ προτεραιότητα θα έχουν οι καθηγητές με υποκείμενα νοσήματα.

Σε ερώτηση για το πότε αναμένεται να ανοίξουν τα γυμνάσια και λύκεια, η υπουργός σημείωσε ότι θα εξεταστεί το θέμα με τους ειδικούς, ενώ πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει ανακοίνωση για τη μείωση της εκπαιδευτικής ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς όπως είπε, ήταν μια δύσκολη χρονιά.

Για τα Πανεπιστήμια είπε ότι δεν υπάρχει εισήγηση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων για δια ζώσης μαθήματα, ενώ όπως είπε η υπουργός θα εκδοθεί ειδική εγκύκλιος για τις κατατακτήριες εξετάσεις.