Κόσμος

Ασάνζ: Το Μεξικό του πρόσφερε πολιτικό άσυλο

Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, δήλωσε ότι ο Ασάνζ, «είναι ελεύθερος να επιστρέψει στην πατρίδα του», αν αποτύχει η έφεση των ΗΠΑ στη βρετανική δικαιοσύνη.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι “ελεύθερος να επιστρέψει στην πατρίδα του”, την Αυστραλία, μόλις τελειώσουν οι δικαστικές του περιπέτειες, δήλωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, αφού δικαστήριο στη Βρετανία αρνήθηκε την έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks στις ΗΠΑ.

Βρετανίδα δικαστής εμπόδισε χθες, Δευτέρα, την έκδοση του Ασάνζ στις ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί κατασκοπείας, διότι αποκάλυψε πάνω από 700.000 αμερικανικά εμπιστευτικά και απόρρητα έγγραφα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση στην απόφαση.

“Το δικαστικό σύστημα ακολουθεί τον δρόμο του κι εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτό. Και όπως σε κάθε άλλο Αυστραλό, του έχει προσφερθεί στήριξη από το προξενείο και θα πρέπει, αν αποτύχει η έφεση, φυσικά να μπορεί να επιστρέψει στην Αυστραλία, όπως κάθε άλλος Αυστραλός”, επεσήμανε ο Μόρισον μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 2GB.

Το Μεξικό πρόσφερε χθες, Δευτέρα, πολιτικό άσυλο στον Ασάνζ και στηρίζει την απόφαση της βρετανικής δικαιοσύνης να αρνηθεί την έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks στις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

"Ο Ασάνζ είναι δημοσιογράφος και του αξίζει μια ευκαιρία. Τάσσομαι υπέρ του να του δοθεί χάρη", επισήμανε ο Μεξικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσής του προς τους δημοσιογράφους. "Θα του προσφέρουμε προστασία", κατέληξε.