Αθλητικά

Premier League: συνεχίζεται κανονικά παρά το νέο lockdown

Η κυβέρνηση έκρινε ότι η συνέχιση του πρωταθλήματος είναι σημαντική για το ηθικό των πολιτών.

H κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας έκρινε ότι η Premier League έχει θεσπίσει ένα αυστηρό πρωτόκολλο υγείας για τον κορονοϊό και θεώρησε ότι η συνέχιση του πρωταθλήματος είναι θετική για το ηθικό της χώρας.

Έτσι η Premier League αλλά και ο επαγγελματικός αθλητισμός υψηλού επιπέδου σε Αγγλία και Σκωτία δεν πρόκειται να σταματήσει, όπως συνέβη μεταξύ 13 Μαρτίου και 17 Ιουνίου, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση νέου γενικού lockdown μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

Επίσης θα διεξαχθούν κανονικά οι διεθνείς αγώνες, όπως και το τουρνουά «Six Nations» στο ράγκμπι, από τις 6 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα L' Equipe. Να σημειωθεί ότι για ερασιτέχνες, θα κλείσουν υπαίθριοι αθλητικοί χώροι, όπως υπαίθρια γυμναστήρια, γήπεδα τένις και γήπεδα γκολφ και δεν θα επιτρέπονται υπαίθρια ομαδικά αθλήματα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταγράψει περισσότερα από 2,65 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 και περισσότερους από 75.000 θανάτους.