Κοινωνία

Κορονοϊός: Έφοδος αστυνομικών σε γλέντι αρραβώνων - Συνελήφθη ο γαμπρός

Βαριά “καμπάνα” και σε δικηγόρο, στο γραφείο του οποίου βρέθηκαν περισσότεροι πελάτες από όσους προβλέπει ο νόμος.

Με την παρέμβαση της Αστυνομίας έληξε τα ξημερώματα γλέντι αρραβώνων στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι παραβιάστηκαν τα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο ύστερα από καταγγελία και συνέλαβαν τον μελλοντικό γαμπρό ως φερόμενο διοργανωτή, στον οποίο και επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ πρόστιμα 300 ευρώ βεβαιώθηκαν σε έξι καλεσμένους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συμμετέχοντες στο γλέντι του αρραβώνα ήταν περισσότεροι, αλλά πρόλαβαν και αποχώρησαν στη θέα των αστυνομικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, που τον παρέπεμψε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Εξάλλου, με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ τιμωρήθηκε δικηγόρος που σύμφωνα, με την ΕΛ.ΑΣ., παραβίασε τα μέτρα κατά της διάδοσης του ιού.

Ο δικηγόρος φέρεται να μην τήρησε τα προβλεπόμενα για τα επαγγελματικά ραντεβού, με αποτέλεσμα κατά τη στιγμή του αστυνομικού ελέγχου να βρεθούν στο γραφείο του περισσότεροι πελάτες από όσους επιτρέπει ο νόμος.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, επιβλήθηκαν πρόστιμα 300 ευρώ, στον καθένα, σε έξι πελάτες.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία γνωστοποίησε ότι διεγράφη πρόστιμο που είχε επιβληθεί σε γιατρό από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πήγαινε για εφημερία στο νοσοκομείο της Βέροιας και, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν είχε μαζί του τα προβλεπόμενα έγγραφα μετακίνησης.

Ο ίδιος προσέφυγε κατά του προστίμου και η ένσταση έγινε δεκτή. Η υπόθεση έγινε γνωστή με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας.