Τεχνολογία - Επιστήμη

“Κλειδωμένα” μπροστά από οθόνες “τα παιδιά της πανδημίας” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλά παιδιά, σύμφωνα με ειδικούς, αρνούνται πλέον να βγουν από το σπίτι και όλες τους οι δραστηριότητες “περνούν” μέσα από το διαδίκτυο.