Γερμανία: πιο αυστηρό lockdown επιβάλλει η Μέρκελ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράταση και σκλήρυνση των μέτρων καραντίνας ανακοίνωσε η Καγκελάριος.

Την παράταση του πανεθνικού λοκντάουν μέχρι τα τέλη του μήνα, αλλά και την εισαγωγή νέων, σκληρότερων μέτρων, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η πανδημία, ανακοίνωσε η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τους πρωθυπουργούς των ομόσπονδων κρατιδίων.

«Πρέπει να περιορίσουμε τις κοινωνικές επαφές (…) Ζητάμε από όλους τους πολίτες να περιορίσουν τις επαφές στις ελάχιστες δυνατές», είπε η καγκελάριος.

Τα περισσότερα καταστήματα που δεν πωλούν τρόφιμα, τα μπαρ, τα εστιατόρια, οι πολιτιστικοί χώροι, οι αίθουσες ψυχαγωγίας, θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας. Τα σχολεία θα μείνουν επίσης κλειστά μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Στο εξής, οι ταξιδιώτες που φτάνουν στη Γερμανία από περιοχές «υψηλού κινδύνου» θα υποβάλλονται σε τεστ για την Covid-19 δύο φορές. Όλοι τους θα πρέπει επίσης να μπαίνουν σε καραντίνα πέντε ημερών, ακόμη και αν το πρώτο τεστ βγει αρνητικό και κατόπιν να κάνουν και το δεύτερο τεστ. Στις περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό κρουσμάτων οι μετακινήσεις των πολιτών θα περιορίζονται σε μια ακτίνα 15 χιλιομέτρων.

«Πρέπει να φτάσουμε σε σημείο όπου να μπορούμε να ιχνηλατούμε τις αλυσίδες μετάδοσης», τόνισε η Μέρκελ.

Η καγκελάριος προέτρεψε επίσης τις εταιρείες να συνεχίσουν την τηλεργασία.

Το εμβόλιο, είπε η Γερμανίδα καγκελάριος, δίνει την ελπίδα της επιστροφής στην κανονικότητα και κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους οι αρχές θα είναι σε θέση να αυξήσουν τον αριθμό των ανθρώπων που θα εμβολιαστούν.

"In combination with the muted virus that has already entered our country, it is absolutely necessary," said Angela Merkel, announcing the extention of Germany's lockdown.pic.twitter.com/QEaD3EwuEO