Κοινωνία

Κορονοϊός: πέθανε λίγες ώρες μετά από το θετικό τεστ

Ανησυχία για ηλικωιμένους, με τους οποίους βρισκόταν στον ίδιο χώρο και οι οποίοι έχουν μολυνθεί και μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Άσχημη τροπή παίρνουν τα πράγματα στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, αφού όπως ενημέρωσε ο Δήμος Χανίων, νεκρή είναι μια τρόφιμος, ηλικίας 90 ετών, ούσα θετική στον κορονοϊό και η οποία νοσηλευόταν στην κλινική Covid τπυ Νοσοκομείου Χανίων. Υπενθυμίζεται ότι μαζί με την θανούσα, νοσηλεύονταν 7 άτομα του γηροκομείου στην κλινική covid του Νοσοκομείου Χανίων.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Διοίκηση του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, ενημερώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 05/01/2021, από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων για τον θάνατο φιλοξενούμενης της δομής

Η 90χρονη είχε υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο μοριακής ανίχνευσης (PCR) στις 31/12/20, με αρνητικό αποτέλεσμα και βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό κατά τον επανέλεγχο που υπεβλήθη, τη Δευτέρα, 04/01/21. Αμέσως, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείου Χανίων, όπου και νοσηλευόταν στην κλινική covid και κατέληξε στις 2 το μεσημέρι της Τρίτης 05/01.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η ηλικιωμένη έπασχε από πολλαπλά και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.