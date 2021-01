Πομπέο: Ευχαριστίες σε Μητσοτάκη - Δένδια

Το “αντίο” του απερχόμενου Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ και η ανάρτηση για την επίσκεψη του στην Ελλάδα.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο απερχόμενος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στέλνει ευχές στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη σύζυγό του, αναφερόμενος στην τελευταία επίσκεψή του στην Ελλάδα, στα τέλη Σεπτέμβρη, κατά την οποία φιλοξενήθηκε στην οικία του πρωθυπουργού στα Χανιά.

Επίσης, ειδική αναφορά κάνει στον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, χαρακτηρίζοντας τον εκπληκτικό επαγγελματία. «Η περιήγηση στην Κρήτη, το σπίτι σας, ήταν αξέχαστα. Η δουλειά που κάνουν από κοινού οι ΗΠΑ και η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και αλλού διασφαλίζει την ελευθερία της Αμερικής παράλληλα με αυτήν του ελληνικού λαού. Ευλογίες σε εσάς και τη Μαρέβα Μητσοτάκη. Και ο ομόλογός μου, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, είναι ένας εκπληκτικός επαγγελματίας» γράφει στην ανάρτησή του ο Μάικ Πομπέο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών συνοδεύει την ανάρτησή του με φωτογραφίες κατά την επίσκεψή στην Κρήτη, και ειδικότερα από την οικία του Πρωθυπουργού στα Χανιά, όπου φιλοξενήθηκε και από την ξενάγησή του στο νησί, ενώ επισυνάπτει και μία φωτογραφία κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια.

The tour of Crete, your home, was memorable. The work that the U.S. & Greece do together in the Eastern Med and elsewhere secures America’s freedom alongside that of the Greek people. Blessings to you and Maraeva @kmitsotakis. And my counterpart, FM Dendias, is a spectacular pro. pic.twitter.com/ugfkw1RXd8