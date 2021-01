Κόσμος

“Special Report”: ο Μαργαρίτης Σχοινάς για τα εμβόλια και το “υγειονομικό διαβατήριο”

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τις συμφωνίες και τις προ – παραγγελίες σκευασμάτων, το “φακέλωμα” όσων δεν εμβολιαστούν και την προσωπική “μάχη” με τον κορονοϊό.

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, μίλησε στην εκπομπή «Special Report» του ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου, για την πανδημία του κορονοϊού, την προσωπική περιπέτεια με τον Covid-19 και τα εμβόλια για τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ότι αφορά την επάρκεια εμβολίων, ο κ. Σχοινάς είπε «Έχει γίνει ένα μικρό θαύμα. Μέσα σε πολύ λίγους μήνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει να διαπραγματευτεί με όλες τις εταιρείες που παράγουν εμβόλια που έχουν την δυνατότητα έγκρισης σε χρόνο ρεκόρ και σε έναν αριθμό πρωτοφανή. Έχουμε καταφέρει να προαγοράσουμε συνολικά 2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων από τις εφτά εταιρείες που τα παράγουν, αριθμός υπεραρκετός για να καλυφθούν όλοι οι Ευρωπαίοι με ασφαλή εμβόλια. Θα έχουμε πολλά εμβόλια και σε επαρκείς δόσεις για όλους τους Ευρωπαίους».

Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει για το αποκαλούμενο «φακέλωμα» όσων κάνουν ή δεν κάνουν το εμβόλιο και την πιθανότητα για θέσπιση ενός «υγειονομικού διαβατηρίου στην ΕΕ», ο Αντιπρόεδρος τα Κομισιόν απάντησε «Όσο μπαίνουμε στη λογική του εμβολιασμού και αυξάνεται ο αριθμός των συμπολιτών μας οι οποίοι θα εμβολιάζονται, είναι απόλυτα λογικό σε κάθε κράτος μέλος να υπάρχει ένα μητρώο εμβολιασθέντων. Εδώ όμως θέλω να είμαι ξεκάθαρος γιατί υπάρχουν πολύ σαφή όρια ανάμεσα στην κοινοτική αρμοδιότητα και στην εθνική αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Η κοινοτική αρμοδιότητα δεν φτάνει μέχρι στο σημείο να επιβάλλει ενιαίους κανόνες για τη χρήση υγειονομικών διαβατηρίων που θα δίνουν πρόσβαση σε ορισμένες δραστηριότητες. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αφορά τα κράτη μέλη, αλλά και τους κλαδικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Σε ότι αφορά την προσωπική του περιπέτεια με τον κορονοϊό, ο Μαργαρίτης Σχοινάς είπε «ως κάποιος που αντιμετώπισε τον ιό από ένα κρεβάτι νοσοκομείου, σας διαβεβαιώνω ότι τις δύσκολες στιγμές η σκέψη είναι που γαληνεύει το μυαλό και δίνει μια προοπτική εξόδου είναι ότι η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο».