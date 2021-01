Τοπικά Νέα

Ρόδος: “Προσπάθησα να ζητήσω βοήθεια, αλλά με τράβηξαν μέσα και άρχισε ο βιασμός”

Συγκλονίζει η μαρτυρία της ανήλικης για όσα καταγγέλλει ότι πέρασε στα χέρια μιας παρέας νεαρών.

Στην υποβολή δηλώσεως υποστήριξης της κατηγορίας εις βάρος 4 κατηγορούμενων για βιασμό και συνέργεια σε βιασμό, προχώρησαν χθες οι γονείς 15χρονης ημεδαπής. Ήδη, όπως έγραψε η «δημοκρατική», δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι, ηλικίας 16 και 15 ετών, που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απολογήθηκαν και ο πρώτος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Μένει να κληθούν σε απολογία οι συγκατηγορούμενοι τους, ηλικίας 17 και 21 ετών.

Οι γονείς της 15χρονης συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο κ. Γιάννη Χαρίτο, υπέβαλαν χθες την δήλωση και κατά των 4, επισημαίνοντας ότι συνήργησαν στον βιασμό του παιδιού τους.

Την 29η Δεκεμβρίου 2020 το απόγευμα παρουσιάστηκε ενώπιον αστυνομικών της ζώνης ευθύνης του Α.Τ. Ιαλυσού η 35χρονη μητέρα της ανήλικης και υποστήριξε ότι την 28η Δεκεμβρίου και περί ώραν 23.30 δέχτηκε ένα μήνυμα από συμμαθητή της κόρης της που της ζήτησε να συναντηθούν για να της εκθέσει ένα σοβαρό ζήτημα.

Την 29η Δεκεμβρίου το πρωί συναντήθηκαν πράγματι και εκείνος της έδειξε μηνύματα που του έστειλε η κόρη της το προηγούμενο βράδυ και τον ενημέρωνε ότι στην Φάτνη της Σαλάκου 4 νεαροί ηλικίας από 16 έως 18 ετών την επιβίβασαν σε όχημα, που οδηγούσε ο ένας, χωρίς την θέλησή της, την έκαναν βόλτες κι αφού στάθμευσαν σε χώρο στάθμευσης της Φάτνης εξήλθαν και ο ένας, μαθητής της Β’ Λυκείου, την ώθησε σε μια παράγκα και την βίασε.

Υποστήριξε ακόμη ότι ενώ την τραβούσε στην παράγκα το παιδί επιχείρησε να τηλεφωνήσει σε συγγενείς της και ότι ο 16χρονος της πήρε το τηλέφωνο και το πέταξε σε μικρή απόσταση αλλά και ότι οι άλλοι 3 ανήλικοι παρακολουθούσαν τον συμβάν και δεν τον σταμάτησαν. Η ανήλικη κόρη της, όπως είπε, έφυγε με όσες δυνάμεις της είχαν απομείνει και στον δρόμο συνάντησε δύο άτομα εκ των οποίων ο ένας εξάδελφος της, που την βοήθησαν να φτάσει στην οικία της. Η ανήλικη, κατέθεσε παρουσία παιδοψυχίατρου και επιβεβαίωσε τα όσα κατήγγειλε η μητέρα της. Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι δεν ήθελε να πάει βόλτα μαζί τους και ότι ο ένας πράγματι την έπιασε από το χέρι και την έβαλε στο αυτοκίνητο χωρίς να την χτυπήσει.

Πήγαν βόλτα, όπως είπε, και ο ένας την πείραζε στο πόδι. Επέστρεψαν, όπως είπε, στην Φάτνη και βγήκαν από το αυτοκίνητο και έφυγε με τον 16χρονο για να μιλήσουν και του έκανε παράπονα για την συμπεριφορά του μέσα στο αυτοκίνητο καθιστώντας σαφές ότι ήθελε μόνο να κάνουν παρέα. Πήγαν στην καλύβα και εκεί, όπως είπε, ο 16χρονος επέμενε να μπεi μέσα και την υποχρέωσε σε σεξουαλική πράξη, ενώ οι φίλοι του, όπως διαπίστωσε, παρακολουθούσαν από το παράθυρο. Έφυγε και επέστρεψε στην οικία της με την συνδρομή συγγενούς της και ενός φίλου της. Οι δύο ανήλικοι, που απολογήθηκαν παρουσία των συνηγόρων τους, αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονται.

Πηγή: dimokratiki.gr