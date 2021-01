Παράξενα

Μετέφερε ναρκωτικά μέσα σε... μίξερ (εικόνες)

Χειροπέδες του πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στην κατοχή του και στο σπίτι του.

Συνελήφθη χθες (5 Ιανουαρίου 2021) το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, ένας άνδρας, για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και διαπιστώθηκε σε χειραποσκευή που έφερε να έχει ένα ηλεκτρικό μίξερ μέσα στο οποίο είχε κρύψει ποσότητα ηρωίνης βάρους 233,5 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

74 γραμμάρια κοκαΐνης ,

356,5 γραμμάρια υγρής μεθαδόνης ,

5,9 γραμμάρια κάνναβης,

0,5 γραμμάρια ηρωίνης,

8 ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν κατείχε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή και

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επίσης κατασχέθηκαν και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα.

Συνολικά κατασχέθηκαν 234 γραμμάρια ηρωίνης, 74 γραμμάρια κοκαΐνης, 356,5 γραμμάρια υγρής μεθαδόνης, 5,9 γραμμάρια κάνναβης και 8 ναρκωτικά δισκία.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.