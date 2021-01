Κορονοϊός: Εγκρίθηκε το εμβόλιο της Moderna από την ΕΕ

Πράσινο φως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για το εμβόλιο της Moderna.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενέκρινε την επείγουσα χρήση του εμβολίου της Moderna κατά της νόσου Covid-19, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά του νέου κορονοϊού.

Το εμβόλιο της Moderna έγινε σήμερα το δεύτερο που λαμβάνει έγκριση από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή φαρμάκων, καθώς οι αρχές επιταχύνουν τις εκστρατείες εμβολιασμού, που στοχεύουν στην αναχαίτιση της πανδημίας, μεταξύ των ανησυχιών για περισσότερο μεταδοτικές μεταλλάξεις.

Μετά το πράσινο φως από τον ΕΜΑ, το τελικό στάδιο είναι η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα.

"Ο EMA συστήνει να χορηγηθεί άδεια υπό όρους για την κυκλοφορία στην αγορά του εμβολίου κατά της Covid-19 της Moderna προκειμένου να προληφθεί η ασθένεια στα άτομα άνω των 18 ετών", αναφέρεται στο δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

«Καλά νέα για τις προσπάθειές μας να φέρουμε περισσότερα εμβόλια για την Covid-19 στους Ευρωπαίους», ανακοίνωσε περιχαρής η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. «Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εκτίμησε ότι το εμβόλιο της Moderna είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Τώρα εργαζόμαστε με πλήρη ταχύτητα για την έγκρισή του και τη διάθεσή του στην ΕΕ», συμπλήρωσε στην ανάρτησή της στο Twitter.

