Υγεία - Περιβάλλον

Νέα εστία κορονοϊού σε γηροκομείο

Στο νοσοκομείο οκτώ φιλοξενούμενοι σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Νέα εστία κορονοϊού εντοπίστηκε, την Τετάρτη, σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) στο Ηράκλειο Αττικής.

Ήδη οκτώ φιλοξενούμενοι, άνω των 80 και με προβλήματα υγείας, έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονoϊό. Όλοι ήταν ασυμπτωματικοί και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις νοσηλεύονται στο "Λαϊκό" νοσοκομείο και οι άλλοι στο "Ελπίς".