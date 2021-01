Πολιτική

Αναφορές για ένταση στα Ίμια

Τουρκική ακτοφυλακίδα φέρεται να συγκρούστηκε με δύο σκάφη του Λιμενικού.

Σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής φέρεται να συγκρούστηκε στην περιοχή των Ιμίων με δύο σκάφη του Λιμενικού. Η σύγκρουση έγινε όταν η τουρκική ακτοφυλακίδα επιχείρησε να απομακρύνει το σκάφος του Λιμενικού από την περιοχή. Δεύτερο σκάφος του Λιμενικού έσπευσε προς υποστήριξη αλλά το τουρκικό σκάφος όχι μόνο δεν αποχώρησε αλλά συνέχισε τους επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί και με τα δύο ελληνικά σκάφη, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το militaire.gr, έχουν υποστεί ζημιές.

Σύμφωνα με το militaire.gr η τουρκική ακτοφυλακή πήγε στην περιοχή των Ιμίων για να διώξει 5 ελληνικά αλιευτικά σκάφη. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης οι Έλληνες ψαράδες με τα 5 σκάφη τους βρίσκονταν στην περιοχή των Ιμίων. Τρία σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής εμφανίστηκαν στην περιοχή και απαίτησαν από τους Έλληνες αλιείς να αποχωρήσουν. Οι ψαράδες κάλεσαν το Λιμενικό Σώμα , το οποίο έστειλε στην περιοχή δύο σκάφη. Ελληνικά και τουρκικά σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα και κατά την διάρκεια των ελιγμών έγινε η σύγκρουση.

ΠΗΓΗ: militaire.gr