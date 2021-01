Πολιτική

Γεραπετρίτης για lockdown: πιθανά τα αιφνιδιαστικά νέα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Υπ. Επικρατείας για την εξάπλωση της πανδημίας κορονοϊού. Τι λέει για τα Θεοφάνια και την στάση της Εκκλησίας

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα, και μάλιστα αιφνιδιαστικά, λέγοντας ότι το φαινόμενο της πανδημίας είναι δυναμικό άφησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3. «Δεν μπορείς να αποκλείσεις οποιοδήποτε μέτρο. Αν χρειαστεί να προχωρήσουμε εκ νέου σε απαγόρευση των δραστηριοτήτων θα πράξουμε εάν είναι αναγκαίο» τόνισε ο υπουργός Επικρατείας.

«Η κυβέρνηση θα κάνει εκείνο που πρέπει για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία και η Εκκλησία θα πρέπει να διατηρήσει την καλή παράσταση που έχει απέναντι στο ποίμνιο», επισήμανε ακόμα ο κ. Γεραπετρίτης την επομένη των Θεοφανίων. Όπως υπογράμμισε, είμαστε στην ίδια πλευρά, όλοι μαζί πρέπει να ξεπεράσουμε την κρίση.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον αρχιεπίσκοπο υπάρχει σχέση αμοιβαίου σεβασμού και αλληλοκατανόησης και έχουν διαρκή επικοινωνία.

Σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να μείνουν κλειστοί για τους πιστούς οι ναοί την ημέρα των Θεοφανίων, και την απόκλιση - όπως ανέφερε - από την πλευρά της Εκκλησίας, τόνισε ότι υπήρξε ενημέρωση της Εκκλησίας και για αυτό το λόγο είχε επιτρέψει την ατομική προσευχή.

Ο υπουργός σημείωσε ότι οι ρόλοι κράτους και εκκλησίας είναι πολύ διακριτοί. Χαρακτήρισε παράδοξες ή αστείες τις αναφορές ότι ο πρωθυπουργός λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενος μόνο στις εισηγήσεις συνεργατών του.

«Η Επιτροπή έκρινε ότι δεν πρέπει να ανοίξουν όλα τα σχολεία»

Σχετικά με τα σχολεία, ο υπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση ήθελε να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, ωστόσο η Επιτροπή έκρινε ότι δεν βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο και προτείνει τη λογική του σταδιακού ανοίγματος, ώστε να αξιολογούνται τα δεδομένα.

Για το λιανικό εμπόριο σχολίασε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να λειτουργήσει με τον τρόπο της παράδοσης έκτος, από την ερχόμενη Δεύτερα, ωστόσο αυτό θα το κρίνει η επιτροπή που συνεδριάζει τις επόμενες ώρες.

Σχετικά με τα ψώνια με ραντεβού στα καταστηματα, διευκρίνισε πως «δεν είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμα, πρέπει να δούμε πως θα πάνε τα σχολεία».

Πηγή: skai.gr