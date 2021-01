Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Καπραβέλος: Έρχεται τρίτο κύμα με πολλούς θανάτους

Δραματικές εκτιμήσεις του Διευθυντή της ΜΕΘ του Νοσοκομείου “Παπανικολάου”. Νέα έκκληση στους πολίτες, μετά τις εικόνες από τα Θεοφάνια.

Την εκτίμηση ότι «έρχεται τρίτο κύμα και θα θρηνήσουμε πολλά θύματα» εξέφρασε στον ΣΚΑΪ ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου», Νικόλαος Καπραβέλος.

«Δε φοβάμαι ότι θα ζήσουμε αντίστοιχα περιστατικά, είμαι σίγουρος. Χειρότερα πολύ χειρότερα, με αυτά τα μυαλά δε θα μιλάμε μόνο για τραγωδία της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος αλλά της χώρας... Να είσαστε σίγουροι ότι έχουμε τρίτο κύμα μπροστά, και θα θρηνήσουμε πολλά θύματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καπραβέλος.

Η διαφορά μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου είναι ότι το ΕΣΥ είναι πολύ πιο πιεσμένο χωρίς διαθέσιμες ΜΕΘ εξήγησε.

«Έχω χάσει τα λόγια μου, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να προσθέσω για να βοηθήσω τους πολίτες και την πολιτεία να αποφύγουμε την τραγωδία η οποία συνεχίζεται και βλέπουμε μπροστά μας» τόνισε ο κ. Καπραβέλος.

Αποκάλυψε δε ότι η εισαγγελία της πόλης τον κάλεσε για να διερευνήσει τυχόν ευθύνες για την τότε κατάσταση. «Σε μια από τις μαύρες μέρες του Νοεμβρίου είχα κάνει την επισήμανση ότι χάνονται και θα χαθούν ζωές που θα μπορούσαν να έχουν κερδηθεί. Μετά από εβδομάδα με είχε καλέσει η εισαγγελία Θεσσαλονίκης με τρία ερωτήματα 1ον τι δεν έγινε που μπορούσε να γίνει 2ον ποτέ έπρεπε να γίνει και 3ον ποιοι ευθύνονται… βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση να εξηγήσω ότι ό,τι έγινε τον Οκτώβριο έγινε γιατί δεν ελήφθησαν μέτρα, την πληρώσαμε με εκατόμβη θυμάτων και συνεχίζουμε» δήλωσε.

Ο κ. Καπραβέλος διευκρίνισε ότι για την επιδημική έκρηξη στη Θεσσαλονίκη δεν ευθύνεται μόνο η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, αλλά σειρά άλλων δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός και το εμπόριο.

