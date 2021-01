Κοινωνία

Παράταση στην ισχύ αδειών οδήγησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα παράταση στην ισχύ αδειών οδήγησης λόγω πανδημίας.

Νέα παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 χορηγείται στην ισχύ αδειών οδήγησης, Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID – 19, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια της παράτασης ισχύος των αδειών οδήγησης που είχε χορηγηθεί στις 6 Νοεμβρίου με σχετική εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9Ε50465ΧΘΞ-Π2Ψ) έληγε σήμερα, 7 Ιανουαρίου 2021.