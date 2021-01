Life

Eurovision 2021: Με το “Last dance” και τη Stefania η Ελλάδα στον διαγωνισμό

Με ένα χορευτικό τραγούδι η Στεφανία Λυμπερακάκη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 65o Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Με ένα χορευτικό τραγούδι που έχει τον τίτλο «Last dance» η Στεφανία Λυμπερακάκη (Stefania) θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 65o Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2021, που διεξάγεται από τις 18 έως τις 22 Μαΐου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, μετά την περσινή αναβολή του λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.



Το «Last dance» είναι μια σύνθεση των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade, Sharon Vaughn, ενώ creative director για την οπτικοποίηση του τραγουδιού θα είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός.



Η σχετική απόφαση ελήφθη από κοινού από την επιτροπή που συγκροτήθηκε στην ΕΡΤ για την επιλογή του τραγουδιού, σε συνεργασία με την καλλιτεχνική ομάδα της Στεφανίας στην οποία ανατέθηκε η επιμέλεια της συμμετοχής στην 65η Eurovision, ύστερα από ακρόαση πέντε τραγουδιών που προτάθηκαν από τους δημιουργούς. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον Β΄ Ημιτελικό, που έχει προγραμματιστεί στις 20 Μαΐου 2021.