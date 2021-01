Αθλητικά

Επιστροφή στις νίκες για τον ΟΦΗ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας... "κεραυνός" κι ένα πέναλτι έκριναν την αναμέτρηση των Κρητικών με την Λαμία.

Την πρώτη του νίκη στο 2021 πανηγύρισε ο ΟΦΗ, επικρατώντας της Λαμίας με 2-0 στο «Θ. Βαρδινογιάννης» στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής και πλησίασε ξανά στον ένα βαθμό την πρώτη εξάδα και τη ζώνη των πλέι-οφ. Ο Στάικος (34’) με πέναλτι και ο Βαφέας με εξαιρετικό σουτ (85’) τα γκολ της κρητικής ομάδας που επέστρεψε στα «τρίποντα», έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προσπάθησε να πιέσει ψηλά τη Λαμία, όμως παρά το υψηλότατο ποσοστό κατοχής της μπάλας στο πρώτο ημίωρο (61%), δεν μπορούσε να προσεγγίσει με αξιώσεις την περιοχή των φιλοξενούμενων. Η δε Λαμία έψαχνε διαρκώς την κόντρα επίθεση και τα μακρινά σουτ, που έβρισκαν πάντα σε ετοιμότητα τον Βάτερμαν.

Στο 32’ μετά από σουτ του Μπαλογιάννη, η μπάλα σταμάτησε στο απλωμένο χέρι του Αντέτζο, με τον διαιτητή Ζαχαριάδη να δείχνει την εσχάτη των ποινών. Ο Στάικος ανέλαβε την εκτέλεση στο 34’ και παρά την εξαιρετική προσπάθεια του Επασί, που έπεσε στη σωστή γωνία κι άγγιξε τη μπάλα, βρήκε δίκτυα κάνοντας το 1-0 για τους Κρητικούς.

Ο ΟΦΗ έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ στο 39’, όμως η κεφαλιά του Βούρου βρήκε το δοκάρι, ενώ στο 44’ το πλασέ του Στάρτζεον πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Επασί.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι έγινε πολύ σκληρό, με δυνατά μαρκαρίσματα και μικροτραυματισμούς που διέκοπταν συνεχώς το ρυθμό του αγώνα. Η Λαμία προσπάθησε να γίνει λίγο πιο επιθετική με τα σουτ του Ντέλετιτς στο 60’ και στο 62’ που μπλόκαρε έχοντας καλές τοποθετήσεις ο Βάτερμαν, ενώ στο 63’ ο Στάρτζεον πρόλαβε να τσιμπήσει τη μπάλα στο τετ-α-τετ με τον Επασί, αλλά ο γκολκίπερ της Λαμίας βγήκε σωστά στο όριο της περιοχής του κι έδιωξε.

Στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα η Λαμία βγήκε μαζικά μπροστά, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Και μετά το 80’ ο ΟΦΗ βρήκε περισσότερους χώρους για να «χτυπήσει» τους φιλοξενούμενους.

Στο 82’ ο Βαφέας έπιασε ένα πολύ ωραίο γυριστό που έφυγε ένα μέτρο πάνω απ’ την εστία του Επασί, όμως τρία λεπτά αργότερα (85’), ο ίδιος παίκτης υποδέχθηκε εξαιρετικά τη μπάλα έξω από την περιοχή και με καταπληκτικό σουτ με το αριστερό, έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας της Λαμίας, κάνοντας το 2-0 και «τελειώνοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Βάτερμαν, Ουές, Κοροβέσης, Σελίμοβιτς, Διαμαντής, Βούρος, Μεγιάδο, Στάικος (75’ Βαφέας), Μπαλογιάννης (66’ Λυμπεράκης), Στάρτζεον (87’ Τσιλιανίδης), Σαρδινέρο (74’ Γρίβας).

ΛΑΜΙΑ (Μ. Γρηγορίου): Επασί, Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Σκόνδρας (72’ Βλάχος), Προβυδάκης, Μπεχαράνο, Τζανδάρης (72’ Μπιάρνασον), Τιρόνε (46’ Καραμάνος), Ρόμανιτς, Ντέλετιτς, Αραμπούλι (86’ Βασιλακάκης).