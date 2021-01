Κοινωνία

Κινηματογραφική καταδίωξη ληστών στον Βύρωνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχαν κλέψει χρηματοκιβώτιο από μάντρα αυτοκινήτων στον Καρέα.

Άνδρες της Άμεσης Δράσης κατόρθωσαν, μετά από καταδίωξη, να συλλάβουν δύο ληστές που είχαν κλέψει ένα χρηματοκιβώτιο μαζί με ένα τζιπ από μάντρα. Την είδηση γνωστοποίησε, μέσα από το Facebook, ο συνδικαλιστής Χρήστος Μπαλάσκας απονέμοντας τα εύσημα στους συναδέλφους του.

Όπως αναφέρει επρόκειτο για μια περιπετειώδη καταδίωξη που ξεκίνησε μετά από σήμα που έλαβε η Άμεση Δράση για διάρρηξη σε μάντρα αυτοκινήτων επί της Λ.Καρέα στον Βύρωνα.

Το όχημα, που μόλις είχε κλαπεί από την μάντρα, ανέπτυξε ταχύτητα, αλλά οι άνδρες της Αμεσης Δράσης είχαν βοήθεια και από περιπολικά.

Το κλεμμένο όχημα κατέβηκε την Κατεχάκη μπήκε Μεσογείων, Παππαδά και φάνηκε ότι δεν θα σταματούσε. Ωστόσο, στο τέρμα της οδού Δάφνης στο Π. Ψυχικό, έσπασε την μπάρα εισόδου στο παλιό λατομείο, όπου και το εγκατέλειψαν οι δράστες.

Προσπάθησαν να ξεφύγουν αλλά συνελήφθησαν. Στο κλεμμένο αυτοκίνητο βρέθηκε και το χρηματοκιβώτιο καθώς και τα διαρρηκτικά εργαλεία.