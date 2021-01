Πολιτική

ΟΗΕ: Μόνο η Τουρκία καταψήφισε έκθεση για το Δίκαιο της Θάλασσας

Οι ισχυρισμοί της Άγκυρας και οι εκτιμήσεις ελληνικών διπλωματικών πηγών για την στάση του Ερντογάν.

Η Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υιοθέτησε πριν από λίγες ημέρες την ετήσια Απόφαση για τους Ωκεανούς και το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία, όπως κάθε χρόνο συγκηδεμονεύεται από τη χώρα μας, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Επισημαίνουν ότι στη σχετική ψηφοφορία, την οποία ζήτησε η Τουρκία, την εν λόγω έκθεση υπερψήφισαν 152 χώρες, ενώ 4 (Κολομβία, Μαδαγασκάρη, Νιγηρία και Βενεζουέλα) απείχαν. Σημειώνουν ότι η μόνη χώρα που την καταψήφισε ήταν η Τουρκία με τη δικαιολογία ότι η εν λόγω έκθεση κάνει αναφορές στην Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Οι διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι με τη στάση της αυτή η Τουρκία, για μια ακόμα φορά, δείχνει την πλήρη απομόνωση της όσον αφορά τη μη αποδοχή της οικουμενικότητας της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι αποτελεί τμήμα όχι μόνο του συμβατικού αλλά και του εθιμικού διεθνούς δικαίου.