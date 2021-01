Αθλητικά

Στο νοσοκομείο ο Σεπ Μπάτλερ

Η ανακοίνωση της κόρης του άλλοτε ισχυρού άνδρα του ποδοσφαίρου.

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ελβετίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της ελβετικής εφημερίδας «Blick» την Πέμπτη, η οποία επικαλείται τα λόγια της κόρης του άλλοτε πανίσχυρου παράγοντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο λόγος της νοσηλείας του.

«Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο. Πηγαίνει ολοένα και καλύτερα κάθε μέρα, αλλά χρειάζεται χρόνο και ξεκούραση», δήλωσε η Κορίν Μπλάτερ Αντενμάτεν, στην εφημερίδα, με το άρθρο να συμπληρώνει (βάσει των όσων υποστηρίζει η κόρη του) πως ο 84χρονος Μπλάτερ «...είναι σε σοβαρή κατάσταση χωρίς όμως η ζωή του να κινδυνεύει».

Ο επί 17 χρόνια πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, παραιτήθηκε από τη θέση του το 2015, έπειτα από την έναρξη μίας μεγάλης έρευνας διαφθοράς που είχε ως επίκεντρό της, αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους της FIFA.