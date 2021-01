Παράξενα

Ο νεκρός…πήγε στην τράπεζα για να αποτεφρωθεί

Ένα απίστευτο, όσο και θλιβερό περιστατικό συνέβη μετά το θάνατο ενός άνδρα.

(φωτογραφία αρχείου)

Το… πτώμα ενός Ινδού αγρεργάτη, ο οποίος δεν είχε συγγενείς, μεταφέρθηκε από τους γείτονές του σε μια τράπεζα ώστε να δώσει τη… συγκατάθεσή του και να εκταμιευτούν από τον λογαριασμό του τα χρήματα που απαιτούνταν για την αποτέφρωσή του.

Ο 55χρονος Μαχές Γιαντάβ πέθανε μόνος του, το πρωί της Τρίτης, στο χωριό του στο κρατίδιο Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας, μετά από μακρά ασθένεια. Οι γείτονες τον βρήκαν νεκρό λίγες ώρες αργότερα.

Αφού έψαξαν μάταια το σπίτι για να βρουν κάποιο αντικείμενο αξίας, ώστε να πληρώσουν την κηδεία, εντόπισαν τελικά το τραπεζικό βιβλιάριό του: ο Γιαντάβ είχε καταφέρει να αποταμιεύσει περίπου 1.600 δολάρια. Το ίδιο απόγευμα, κουβαλώντας το πτώμα και το βιβλιάριο, οι γείτονες πήγαν στην τράπεζα και πολιόρκησαν το υποκατάστημα, μέχρι που ο διευθυντής της συμφώνησε να τους δώσει τα χρήματα για την αποτέφρωση.

«Η τράπεζα τελικά αποδέσμευσε το ποσό, μετά την παρέμβαση της τοπικής αστυνομίας», είπε ένας αξιωματικός της αστυνομίας, ο Αμρεντάρ Κουμάρ.

Μια από τις γειτόνισσες, η Σακουντάλα Ντέβια, είπε ότι ο Μαχές δεν είχε δική του γη και δεν λάμβανε καμία βοήθεια από την κυβέρνηση. «Δεν υπήρχε κανείς να τον φροντίσει και υπέφερε για μήνες. Έτσι, μεταξύ άλλων, του πηγαίναμε και φαγητό», εξήγησε.

Ο διευθυντής της Canara Bank, Σαντζέι Κουμάρ, παραδέχτηκε ότι αυτή η σουρεαλιστική κατάσταση προκάλεσε πανικό. «Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μετά από μία ώρα τους έδωσα τα χρήματα (135 δολάρια) και τελικά έφυγαν για το κρεματόριο», είπε.