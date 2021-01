Κοινωνία

Με “4” στο 13033 και βεβαίωση θα πάνε οι μαθητές στο σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΓΓ του υπουργείου Παιδείας δίνει τις γενικές κατευθύνσεις για τη μετάβαση των μαθητών στο σχολείο.

Με αποστολή του κωδικού «4» και τη βεβαίωση φοίτησης, που έχει χορηγηθεί από τα σχολεία και ισχύει για όλη τη σχολική χρονικά θα μεταβούν από τη Δευτέρα στα σχολεία οι μαθητές των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και των ειδικών σχολείων, όπως εξήγησε η ΓΓ του υπουργείου Παιδείας Σίσσυ Γκίκα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όσο αφορά στην ώρα προσέλευσης των μαθητών, που έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα ποικίλει, εξήγησε ότι, αυτό είναι κάτι που θα αποφασιστεί στις σημερινές συσκέψεις των εκπαιδευτικών στο εκάστοτε σχολείο.

«Κάθε σχολική μονάδα έχει την αυτονομία της κι εκείνοι ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωθούν οι γονείς», εξήγησε η ΓΓ του υπουργείου.

«Θέσαμε στην Επιτροπή το θέμα των κόκκινων περιοχών, μελετήθηκε με προσοχή και για πολύ ώρα και η Επιτροπή απεφάνθη ότι θα ανοίξουν τα σχολεία και στις κόκκινες περιοχές, με πολύ μεγάλη προσοχή», απάντησε σχετικά με την απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων σε όλη την επικράτεια.

Τέλος, σχετικά με το πότε θα ανοίξουν και τα γυμνάσια – λύκεια, απάντησε πως γίνονται συνεχείς συζητήσεις, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει εισήγηση.

«Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει συζήτηση, θα δούμε τι θα μας πει η Επιτροπή και ανάλογα θα λάβουμε αποφάσεις», απάντησε σχετικά.