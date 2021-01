Πολιτισμός

“Καζαντζάκης”: Ο Γιάννης Σμαραγδής στον ΑΝΤ1 πριν την προβολή του έργου του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σκηνοθέτης μιλά στο δελτίο του ΑΝΤ1 λίγο πριν από την προβολή της ταινίας του, απόψε το βράδυ στον ΑΝΤ1.Το νέο έργο που ετοιμάζει για τον Καποδίστρια.