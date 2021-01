Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική για την έξαρση της πανδημίας

Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για το δεύτερο κύμα κορονοϊού

Στην Αθήνα διαβιβάστηκε η δικογραφία που σχηματίστηκε, με βάση καταγγελία για το δεύτερο κύμα μετάδοσης του κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας.

Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διενεργείται προκαταρκτική εξέταση έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων που φέρεται ότι δεν πρότεινε εγκαίρως τη λήψη προστατευτικών μέτρων.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από όσα κατήγγειλε, σε ΜΜΕ, ο διευθυντής της Β΄ ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου» Νίκος Καπραβέλος ο οποίος έχει ήδη καταθέσει ενόρκως σε εισαγγελέα. Στη συνέχεια η δικογραφία διαβιβάστηκε στην πρωτεύουσα όπου βρίσκεται η έδρα της Επιτροπής ενώ αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν τα μέλη της κ.α. Σκοπός είναι να διακριβωθεί αν στοιχειοθετείται η τέλεση αδικημάτων.

Ο καταγγέλλων επέρριψε ευθύνες στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων για την κατάσταση με τον κορωνοϊό στην Θεσσαλονίκη. Ο πνευμονολόγος έκανε λόγο για καταστροφή της πόλης, επειδή δεν προβλέφθηκε η σφοδρότητα του δεύτερου κύματος της πανδημίας, με δυσάρεστες συνέπειες.