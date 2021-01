Κοινωνία

Τραγωδία στα Θεοφάνια: Συγκλονίζει ο θείος του Γιάννη, που βούτηξε για τον Σταυρό

Στον Θεό έχει εναποθέσει τις ελπίδες της η οικογένεια του άτυχου νέου, ο οποίος χτύπησε με το κεφάλι στα βράχια και διεγνώσθη με τετραπληγία.

“Ράγισε καρδιές”, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”, ο Κωνσταντίνος Δαμιανός, θείος του άτυχου Γιάννη που τραυματίστηκε σοβαρά την ημέρα των Θεοφανίων στην Αμάρυνθο, όταν βούτηξε στη θάλασσα για να πιάσει τον Σταυρό.

Είχε κάνει τάμα προκειμένου να γίνει καλά ο αδερφός του, ο οποίος πάσχει από σοβαρή ασθένεια.

Ο 24χρονος χτύπησε με το κεφάλι στα βράχια και διεγνώσθη με τετραπληγία. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ύστερα από χειρουργική επέμβαση στην οποίο υποβλήθηκε και τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται από τους γιατρούς κρίσιμα για την πορεία της υγείας τους.

Ο θείος του άτυχου νέου απηύθυνε έκκληση σε όλους να προσευχηθούν για τον Γιάννη, αρνούμενος να αποδεχθεί το σκληρό χτύπημα της μοίρας.