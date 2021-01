Αθλητικά

Επική ανατροπή η Γκλάντμπαχ κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου

Οι Βαυαροί πέτυχαν δυο τέρματα πριν καν συμπληρωθεί το ημίωρο και νόμιζαν ότι θα πάρουν ένα εύκολο τρίποντο….

Η Μπάγερν Μονάχου πίστεψε ότι θα «καθάριζε» εύκολα στο «Borussia-Park» (στο εναρκτήριο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Bundesliga), όταν πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίωρο με σκόρερ τους Λεβαντόφσκι (20') και Γκορέτσκα (26').

Η Γκλάντμπαχ, ωστόσο, δεν παράτησε το ματς και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιόνας Χόφμαν (δύο γκολ και μία ασίστ), πέτυχε μία απίστευτη ανατροπή, με τρία τέρματα σε 14 λεπτά κι έριξε στο... καναβάτσο τους Βαυαρούς.

Ο Χόφμαν μείωσε στο 36' από ασίστ του Στιντλ, ενώ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο ίδιος παίκτης έφερε το ματς στα ίσα. Η Γκλάντμπαχ συνέχισε το ίδιο δυνατά και στην εκκίνηση του β' ημιχρόνου και με ακόμη ένα γκολ από τον Νόιχαους στο 49', κατάφερε να γυρίσει... τούμπα τον αγώνα και να φέρει ξανά τους γηπεδούχους σε «επαφή» με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Πλέον αν η Λειψία νικήσει το Σάββατο (9/1) τη Ντόρτμουντ στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, θα έχει την ευκαιρία να «σκαρφαλώσει» μόνη πρώτη στην κορυφή της εφετινής Bundesliga.