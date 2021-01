Υγεία - Περιβάλλον

Πώς θα απαλλαγούμε από τα κιλά των εορτών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πέρασαν, αλλά άφησαν πίσω τους περιττά κιλά, για όσους υπέκυψαν στους πειρασμούς. Συμβουλές για εύκολη απώλεια βάρους!