Παναθηναϊκός: Με αποστολή... εκτάκτου ανάγκης στο ματς με την ΑΕΛ

Με απουσίες ο Παναθηναϊκός στον αυριανό αγώνα. Με το... ζόρι βγάζει 20άδα.

Με το... ζόρι 20άδα συμπλήρωσε ο Λάζλο Μπόλονι για τον αυριανό (Κυριακή 10/1, 19:30) αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής, καθώς πλην των δεδομένων απουσιών λόγω κορονοϊού (πέντε παίκτες), καρτών (Μακέντα, Ζαγαρίτης) και τραυματισμών (Σαβιέρ), τέθηκε νοκ-άουτ την τελευταία στιγμή και ο Φάνης Μαυρομμάτης, ελέω γαστρεντερίτιδας. Τον οποίο μάλιστα ο 67χρονος τεχνικός προετοίμαζε για το βασικό σχήμα του παιχνιδιού με τους «βυσσινί» και για ακόμη μία φορά θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τα αγωνιστικά πλάνα του.

Για να συμπληρώσει 20μελή αποστολή ο Μπόλονι αναγκάστηκε να... επιστρατεύσει μέχρι και τον Κριστιάν Κόναν, ο οποίος δεν υπολογίζεται εδώ και καιρό και του έχει ζητηθεί να βρει ομάδα, αλλά και τον Αργύρη Καμπετσή, ο οποίος είναι ήδη σε συζητήσεις με ιταλικές ομάδες (Μπρέσια) για να αποχωρήσει. Συνολικά ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί στο ματς με την ΑΕΛ δίχως τους Μαουρίσιο, Κουρμπέλη, Βιγιαφάνιες, Σάντσες, Τζαβίδα, Σαβιέρ, Ζαγαρίτη, Μακέντα, Μαυρομμάτη, με τον Ρουμάνο τεχνικό να ανακατεύει την... τράπουλα για να δει πώς θα καλύψει τα κενά στην ενδεκάδα, ειδικά στην αμυντική γραμμή, όπου θα πρέπει να καταφύγει ξανά σε κάποια... αλχημεία στη θέση του δεξιού μπακ.

Το μόνο... θετικό για τους «πράσινους», ήταν το γεγονός πως όλα τα νέα τεστ (μοριακού ελέγχου) ανίχνευσης κορονοϊού που έγιναν την Παρασκευή (8/1) δεν έβγαλαν κάποιο άλλο κρούσμα. Δείγμα πως περιορίστηκε η περαιτέρω διασπορά του ιού εντός των αποδυτηρίων του «τριφυλλιού».

Η προπόνηση του Σαββάτου (9/1) στο «Γ. Καλαφάτης» περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ο Μαυρομμάτης έμεινε στο σπίτι του λόγω της γαστρεντερίτιδας, ενώ ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σαβιέρ, Μπεκ. Την 20μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την ΑΕΛ συγκροτούν οι Διούδης, Ξενόπουλος, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Καρλίτος, Χατζηγιοβάνης, Χατζηθεοδωρίδης, Εμμανουηλίδης, Μπουζούκης, Σερπέζης, Αϊτόρ, Ιωαννίδης, Αθανασακόπουλος, Καραγιάννης, Πούγγουρας, Αλεξανδρόπουλος, Μολό, Καμπετσής και Κόναν.