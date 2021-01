Κόσμος

Αεροπορική τραγωδία στην Ινδονησία: εντοπίστηκαν συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη (εικόνες)

Το ναυτικό της Ινδονησίας έχει στείλει πλοία του στην περιοχή, συνδράμοντας τα σωστικά συνεργεία στις επιχειρήσεις. Το χρονικό της τραγωδίας.

Συγκλονίζει την Ινδονησία η αεροπορική τραγωδία με το Β737-500 της εταιρείας Sriwijaya Air, με 62 επιβαίνοντες, το οποίο κατέπεσε στη θάλασσα λίγο μετά την απογείωσή του, από τη Τζακάρτα.

Το Μπόινγκ 737, με 50 επιβάτες και 12μελές πλήρωμα, αναχώρησε στις 2.36 το μεσημέρι, τοπική ώρα από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Τζακάρτα με προορισμό την πόλη Ποντιάνακ. Η πτήση θα κρατούσε μιάμιση ώρα. Ωστόσο, 4 λεπτά μετά από την απογείωσή του, το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ. Το τελευταίο στίγμα του εντοπίστηκε πάνω από τη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 26 ετών αεροπλάνο έκανε βουτιά 3 χιλιάδων μέτρων μέσα σε λιγότερο από 1 λεπτό.

Κάτοικοι ενός νησιού κοντά στο σημείο, όπου πιστεύεται ότι συνετρίβη το Μπόινγκ, εντόπισαν αργότερα συντρίμμια, αλλά και ανθρώπινα μέλη. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν και άκουσαν δύο εκρήξεις, ενώ αξιωματούχοι δήλωσαν πως φαίνεται να υπήρξε κάποιο "ατύχημα" στο αεροσκάφος.

Το ναυτικό της Ινδονησίας έχει στείλει πλοία του στην περιοχή, συνδράμοντας τα σωστικά συνεργεία στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επιζώντων, που όμως παραμένουν άκαρπες.

Συγκλονίζει το βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μία εκ των επιβατών, λίγο πριν ανέβει στη μοιραία πτήση. Ακούγεται χαρούμενη, ενώ αποχαιρετά τους συγγενείς της, στο αεροδρόμιο. Ανάμεσά τους είναι κάποια παιδάκια.