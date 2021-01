Life

“In the Air tonight” - Φιλ Κόλινς: 40 χρόνια από την κυκλοφορία του τραγουδιού

Ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια όλων των εποχών γιορτάζει αυτόν τον μήνα τα 40ά γενέθλιά του.

Τα 40ά γενέθλια του “In the Air Tonight” του Φιλ Κόλινς γιορτάζουμε αυτόν τον μήνα.

Στη μουσική, τα κολλήματα των φανατικών φιλόμουσων μπορεί να είναι διάφορα: ένα δεξιοτεχνικό ταχύτατο σόλο στην κιθάρα, ένα ηδονικό ριφ στο σαξόφωνο, ή ακόμη κι ένα περίτεχνο σφύριγμα. Ένα όμως από αυτά που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συνείδηση του κόσμου είναι το γύρισμα από τα ψηλά τομ στα χαμηλά με κατάληξη στην κάσα (των ντραμς), στο μέσον περίπου της αξέχαστης επιτυχίας του Κόλινς, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός δεν δίνει, όπως σημειώνει το Rolling Stone, μεγάλη σημασία στο γύρισμα. «Φώκιες που γαβγίζουν, έτσι ακούγεται» είχε πει, το 2019. Κι όμως. Τα 40 χρόνια που πέρασαν από τότε που το πρωτακούσαμε, το “In the Air Tonight” έχει γίνει μόνιμο στο ραδιόφωνο και το γύρισμα έχει εμφανιστεί παντού, από το “Miami Vice” μέχρι το “The Hangover”. Τελευταία, και σε bona fide memes και ως μουσική υπόκρουση σε απίθανα βίντεο που είναι viral στο Διαδίκτυο.

Μια από τις φορές που δεν θα σβηστούν ποτέ από τη μνήμη ήταν όταν, σε επεισόδιο του 2016 του “The Tonight Show” – με τον ίδιο τον Phil Collins στο μικρόφωνο – ο Questlove των “The Roots” έγινε το αντικείμενο του φθόνου όλων των ντράμερ του πλανήτη: ακίνητος για πάνω από τρία λεπτά πίσω από τα ντραμς, όταν ήρθε η στιγμή για το γύρισμα, κατέβηκε από τα ψηλά τομ στα χαμηλά με το ένα μόνο χέρι. Το κοινό τον αποθέωσε και ο ντράμερ έσκασε ένα μικρό χαμόγελο.