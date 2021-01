Αθλητικά

Μιλγουόκι Μπακς: Επιστροφή στις νίκες χωρίς τον Giannis (βίντεο)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA ταλαιπωρείται από τραυματισμό, που τον άφησε μακριά από το παρκέ.

Παρά το γεγονός ότι αγωνίσθηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας με 100-90 των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Έλληνας άσος, έμεινε εκτός αγώνα, λόγω ενοχλήσεων στην μέση. Ο αδελφός του, Θανάσης, τελείωσε την αναμέτρηση με δύο ριμπάουντ.

Τα “ελάφια” απέκτησαν από την αρχή, τον έλεγχο του αγώνα και δεν δυσκολεύθηκαν να φθάσουν στην έκτη νίκη τους σε δέκα αγώνες.

Κορυφαίος των νικητών, ήταν ο Κρις Μίντλεντον με 27 πόντους, έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ.

Efficient scoring night from Khris.



27 PTS | 5 REB | 6 AST | 10-16 FG pic.twitter.com/oanGUGXq1R — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2021

Από την ομάδα του Κλίβελαντ, ξεχώρισε ο Αντρέ Ντράμοντ, ο οποίος πέτυχε “double double” με 26 πόντους και 24 ριμπάουντ.