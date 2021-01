Οικονομία

Επίδομα 534 ευρώ: πότε θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι σε αναστολή τον Δεκέμβριο

Η αποζημίωση κάθε εργαζομένου εξαρτάται από τις ημέρες της αναστολής. Πόσα χρήματα αντιστοιχούν σε κάθε μέρα αναστολής εργασίας.

Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να πληρωθεί το επίδομα των 534 ευρώ για τις αναστολές Δεκεμβρίου. Το πιθανότερο είναι οι καταβολές να γίνουν το διήμερο 11 και 12 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως οι δηλώσεις των αναστολών από εργοδότες και εργαζόμενους υποβάλλονταν, έπειτα από μια 5ήμερη παράταση, έως την περασμένη Τρίτη 5 Ιανουαρίου.

Η αποζημίωση κάθε εργαζομένου εξαρτάται από τις ημέρες της αναστολής. Για κάθε ημέρα αναστολής, ο μισθωτός αποζημιώνεται από το κράτος με 17,8 ευρώ.

Όπως είχε συμβεί και τον Νοέμβριο, οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ που εντός Δεκεμβρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν πληττόμενες και για το υπόλοιπο του μήνα ήταν κλειστές με κρατική εντολή, έπρεπε να έχουν υποβάλλει ξεχωριστό έντυπο – δήλωση αναστολής για κάθε κατηγορία.