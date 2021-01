Κόσμος

Ινδονησία: Εντοπίστηκαν τα μαύρα κουτιά του μοιραίου αεροσκάφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εξέταση τους αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του πολύνεκρου αεροπορικού δυστυχήματος.

Τα δύο μαύρα κουτιά του Boeing 737-500 που συνετρίβη στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Τζακάρτας, εντοπίστηκαν σήμερα, ανακοίνωσε η Επιτροπή Ασφάλειας των Μεταφορών της Ινδονησίας.

«Εντοπίσαμε τη θέση των μαύρων κουτιών, και των δύο», ανακοίνωσε ο Σουρτζάντο Τζαχζόνο, ο επικεφαλής της Επιτροπής, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών. Όπως είπε, δύτες θα αναλάβουν να τα ανασύρουν από τον βυθό όσο το δυνατόν συντομότερα.

Συντρίμμια του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν 62 άνθρωποι, έχουν ήδη μεταφερθεί στην Τζακάρτα. Σύμφωνα με τις Αρχές, προέρχονταν από βάθος 23 μέτρων, κοντά σε μια συστάδα νησιών στα ανοιχτά της πρωτεύουσας. Ένα στραβωμένο μεταλλικό αντικείμενο έφερε τα χρώματα της αεροπορικής εταιρείας Sriwijaya Air, μπλε και κόκκινο. Οι Αρχές έχουν επίσης ανασύρει ανθρώπινα μέλη και διάφορα ρούχα.

Η Αστυνομία ζήτησε από τους συγγενείς των επιβατών και του πληρώματος να δώσουν δείγματα DNA, ώστε να βοηθήσουν στην αναγνώριση των θυμάτων. Οι 50 επιβάτες και το 12μελές πλήρωμα ήταν όλοι τους Ινδονήσιοι. Μεταξύ των επιβατών ήταν επτά παιδιά και τρία βρέφη.

Σύμφωνα με την υπηρεσία εντοπισμού πολιτικών πτήσεων Flightradar24, το αεροπλάνο απογειώθηκε στις 14.36 (τοπική ώρα) του Σαββάτου και ανέβηκε σε ύψος 10.900 ποδών μέσα σε τέσσερα λεπτά. Κατόπιν, όμως, ξεκίνησε μια απότομη πτώση και σταμάτησε να μεταδίδει δεδομένα 21 δευτερόλεπτα αργότερα.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια ένδειξη για το τι προκάλεσε αυτήν την απότομη πτώση. Τα περισσότερα αεροπορικά δυστυχήματα οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων και συχνά περνούν μήνες μέχρι να καταλήξουν σε οριστικό συμπέρασμα οι ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Μια εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών είπε ότι ο πύργος ελέγχου είχε ρωτήσει τον πιλότο γιατί το αεροπλάνο κατευθυνόταν βορειοδυτικά αντί να ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία του, λίγα δευτερόλεπτα προτού να εξαφανιστεί από τις οθόνες των ραντάρ.

Οι δύο πιλότοι φέρεται ότι είχαν δεκαετίες εμπειρίας. Ο κυβερνήτης ήταν πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ ο συγκυβερνήτης εργαζόταν για τη Sriwijaya Air από το 2013.