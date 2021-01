Οικονομία

Lockdown: στην “εντατική” η αγορά (βίντεο)

Στα όριά τους βρίσκονται οι άνθρωποι της αγοράς, μετά το παρατεταμένο λουκέτο στα εμπορικά καταστήματα, έως τις 18 Ιανουαρίου.